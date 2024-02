Esposa incentivou António Oliveira a treinar Corinthians: 'Uma vez na vida'

Para ela, o marido merecia a oportunidade de trabalhar em um clube maior. O técnico de 41 anos desembarcou no país em 2020 para ser auxiliar de Jesualdo Ferreira no Santos e depois trabalhou com Paulo Autuori no Athletico antes de começar a dar seus próprios passos. Ele comandou o Furacão no ano seguinte e, além das duas passagens que teve no Cuiabá, também treinou o Coritiba.

Ele está muito feliz com essa ida ao Corinthians. É uma coisa que não se pode recusar, que pode só acontecer uma vez na vida. Disse a ele que se recusasse essa proposta, poderiam nunca mais convidá-lo de novo. Ele estava bem no Cuiabá. Temos que saber aproveitar essas oportunidades. Acho que já era altura de mostrar o potencial em um cube maior, ele trabalha muito. Ele chega em casa e ainda vai trabalhar, depois de todas as horas no CT, fica até de madrugada. Marcia Oliveira, ao UOL

António Oliveira, sua esposa, Marcia, e os filhos em viagem Imagem: Reprodução/Instagram/Marciaoliveira1981

Marcia admitiu que gostaria que António trabalhasse na Europa, onde ela e os filhos moram, mas frisou que não imagina que ele saia do Brasil "tão depressa". O desejo é tê-lo mais próximo de si e dos dois filhos — Afonso, de nove anos, e Adrian, de sete —, que cresceram lidando com a distância do pai devido ao futebol. Apesar do costume, a saudade não diminui.

Diante do cenário, a esposa acrescentou que cogita no futuro vir com a família: "Os meninos precisam do pai". Sozinha com os filhos em Portugal, ela faz as funções "de mãe e de pai" e se dedica exclusivamente à criação dos filhos.