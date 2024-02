Ex-Fla herói, rodo trabalhador e zebras: como foi semana na Copa do Brasil

Os 20 primeiros jogos da Copa do Brasil rechearam a semana no país com gols, zebras, heróis improváveis e improvisos típicos de um futebol "raiz".

Teve (quase) de tudo

A estreia do torneio, na terça, contou com um ex-Flamengo no papel de herói. Digão, goleiro de 26 anos do Porto Velho, fechou a meta de sua equipe, que surpreendeu e venceu o Remo por 1 a 0, se garantindo na próxima fase do torneio. O jogador revelou, no final do jogo, que perdeu o avô e o filho nos últimos meses. Ele atuou na base rubro-negra entre 2014 e 2015.