Campo encharcado adia jogo do Cuiabá, e nem Deyverson e seu rodo salvam

A chuva adiou Real Noroeste x Cuiabá, jogo da 1ª fase da Copa do Brasil marcado para a noite de hoje em Águia Branca, interior do Espírito Santo. A partida foi remarcada pela CBF para as 17h30 (de Brasília) de amanhã.

O que aconteceu

O gramado do Estádio José Olímpio da Rocha estava em situação impraticável pouco antes da partida, marcada para as 21h30 (de Brasília). A região do círculo central era a mais afetada.