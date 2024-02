City sofre com retranca, mas vence Bornemouth e segue à caça do Liverpool

O resultado mantém o City na 2ª posição com 59 pontos, atrás apenas do Liverpool, com 60. O Bournemouth caiu para a 14ª, com 28.

As equipes voltam a jogar na terça-feira (27) pela Copa da Inglaterra. O City encara o Luton Town e o Bournemouth pega Leicester City.

Como foi o jogo

O City encontrou certa dificuldade no começo de jogo, mas conseguiu avançar aos poucos e com paciência até furar o bloqueio do Bournemouth e abrir o placar com Foden. Nos últimos minutos a equipe optou por segurar a marcação na primeira linha para evitar desgaste.

Bournemouth fez um segundo tempo melhor no ponto de vista ofensivo, conseguindo encontrar alguns espaços para pressionar defensivamente a equipe de Pep Guardiola, mas sem alcançar o objetivo. Enquanto isso, o City mostrou um ritmo com bola mais lento, agredindo pouco o gol rival e se contentando com o placar, mesmo oscilando em alguns momentos.

Ficha técnica

Manchester City 1 x 0 Bournemouth -- 26ª rodada da Premier League

Data e hora: 24 de fevereiro de 2024, às 14h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Vitality Stadium (ENG)

Cartões amarelos: Cook e Senesi (BOU); Bernardo Silva e De Bruyne (MAC)

Cartões vermelhos: -

Gols: Foden (MAC), aos 43' do 1T