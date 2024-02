Arena Barueri alaga antes de jogo do Palmeiras e rodos entram em cena

Funcionários com rodo precisaram entrar em ação para secar o campo. Com o gramado muito pesado, rodos foram acionados para melhorarem a condição para a partida.

Além do campo, as dependências do estádio também alagou. A sala de imprensa e outros corredores que dão acesso ao vestiário também encheram de água e funcionários foram acionados para secar.

Neste momento, porém, o UOL apurou e o gramado tem condições normais de jogo. A drenagem de campo foi eficiente e as poças de água sumiram.

Gramado da Arena Barueri melhora antes da partida após fortes chuvas Imagem: UOL