Palmeiras: três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

Palmeiras só perdeu três vezes para o Mirassol na história. São 13 duelos, com 7 vitórias alviverdes, 3 empates e 3 derrotas.

Palmeiras é o único time invicto no Paulistão. A equipe disputou oito partidas, com cinco vitórias e três empates.

Defesa desfalcada. Gustavo Gómez sofreu uma fratura em um dedo do pé esquerdo e pode desfalcar o Palmeiras até o fim do Paulistão. Naves deve ser o substituto do paraguaio na partida contra o Mirassol.

