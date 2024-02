'Fluminense foi prejudicado por ele mesmo', dispara Mauro Cezar

'Fluminense foi prejudicado por ele mesmo': "Ontem, foi criada uma narrativa que o Fluminense foi prejudicado pela arbitragem quando o Fluminense foi prejudicado por ele mesmo, com uma atuação ruim e um time que foi totalmente dominado. O Fluminense viajou na segunda-feira, geralmente você vai em cima da hora, terá sido essa a melhor escolha? Poucas vezes eu vi um time brasileiro de bico aberto tão cedo como o Fluminense no jogo de ontem. Não sei se a questão da idade é um fator preponderante na altitude, não foi especular, mas sei o que eu vi - um Fluminense sem conseguir trocar passes; sem passar do meio de campo; com uma posse de bola maior, mas praticamente toda no campo de defesa; praticamente não ameaçou; escapou de tomar uns três".

Classificação e jogos Recopa Sul-Americana

'Torcedores do Gabigol, não do Fla', diz Mauro Cezar sobre vaias a Pedro

Mauro Cezar detonou a parcela da torcida do Flamengo que vaiou Pedro quando ele foi substituído por Gabigol no Maracanã. Para o colunista do UOL, esses torcedores torcem mais para Gabriel Barbosa do que para o clube e não enxergam que, hoje, Pedro joga mais e é o titular com merecimento.

'James ainda é o craque imaginário no São Paulo', afirma Arnaldo Ribeiro