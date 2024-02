'Vamos esperar morrer um jogador?', diz Alicia sobre ataque ao Fortaleza

Alicia Klein questionou no UOL News Esporte a impunidade aos torcedores que cometem crimes sob a desculpa do futebol. A colunista do UOL classificou como "tentativa de homicídio" o ataque com pedras e bombas ao ônibus do Fortaleza no retorno do empate por 1 a 1 contra o Sport, pela Copa do Nordeste, na Arena Pernambuco.

'Vamos esperar morrer um jogador?': "É uma sensação de que a gente não avança, parece que a gente não tem avanço nenhum. Parece que está piorando, porque agora as bombas e as pedras estão atingindo os jogadores, os torcedores parece que tudo bem, morrem e parece que a gente está acostumado, mas vamos esperar morrer um jogador?".

'É tentativa de homicídio': "Acho importante a gente responsabilizar os clubes, mas acho muito importante que a gente olhe no detalhe para a natureza desses crimes. Um indivíduo saiu de casa e arremessou uma pedra e uma bomba contra outros indivíduos, ele cometeu uma tentativa de homicídio, ele tentou matar uma outra pessoa. Não importa que camisa esse cara estava vestindo, são crimes que se a gente tira eles do universo do futebol são muito assustadores. E se acontecesse com um familiar nosso, por exemplo? São coisas que a gente precisa ter em mente, porque parece que o futebol traz essa capa de névoa para coisas inaceitáveis".