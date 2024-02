Daniel Alves ficou em 'calabouço' do tribunal no momento da sentença

Direto de Barcelona, na Espanha, Thiago Arantes trouxe detalhes no De Primeira da condenação de Daniel Alves a 4 anos e 6 meses por estupro. Segundo o colunista do UOL, o jogador não esteve presente na corte e recebeu a sentença no "calabouço" do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, por meio de suas advogadas.

Foi por volta de 5h10 do Brasil, 9h10 aqui de Barcelona. O Daniel não foi para a sala onde foi lida a sentença, ele foi para uma espécie de calabouço, como eles chamam aqui, celas que ficam no subsolo do Tribunal, ele ficou ali.