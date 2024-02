Brasil supera nervosismo da estreia e vence Porto Rico na Copa Ouro

Com o resultado, o Brasil fica com a segunda colocação do grupo, seguido por Porto Rico. A Colômbia, que venceu o Panamá ontem (21) por 6 a 0, lidera a chave, enquanto as panamenhas seguram a lanterna.

O Brasil volta a campo no próximo domingo (25), contra a Colômbia. O jogo será mais uma vez à 0h15 (de Brasília).

Classificação e jogos Copa Ouro (F)

Porto Rico, por sua vez, encara o Panamá no próximo sábado (24). A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília).

Como foi o jogo

O Brasil dominou o início da partida, mas não conseguiu furar a retranca porto-riquenha. Apresentando muito mais volume de jogo, a seleção brasileira demorou para criar uma chance real de gol. O primeiro chute mais perigoso foi de Porto Rico, com Driesse, que arriscou de fora da área e obrigou Luciana a se esticar para colocar para escanteio.

Na segunda parte do primeiro tempo, o Brasil foi mais perigoso, mas não foi eficaz. Ary Borges chegou a marcar aos 22 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento. Nos acréscimos, Debinha acertou a trave, na melhor oportunidade da seleção brasileira, que desperdiçou algumas outras chances.