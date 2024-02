Lula apoia candidatura do Brasil para sediar Copa do Mundo Feminina de 2027

O presidente da República, Lula, confirmou total apoio do Governo Federal à candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. O governante recebeu nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e a delegação da Fifa que avalia o projeto brasileiro.

"Tenho certeza que nosso país, por sua tradição no futebol e pela estrutura de estádios já construídos, tem plena capacidade de receber esse evento, num momento de ascensão do futebol feminino no Brasil e no mundo. Será um momento de grande visibilidade para estimular o futebol feminino", disse Lula.

Ednaldo Rodrigues destacou a importância do apoio do Governo Federal em relação ao projeto da CBF para sediar o torneio.