Irmã de Léo Moura tem prisão preventiva decretada por ingresso falso do RiR

A Justiça decretou a prisão preventiva de Lívia Moura, irmã do ex-jogador Léo Moura, no processo em que ela é acusada de ter vendido ingressos falsos para o Rock In Rio de 2022.

Na última semana, Livia foi presa sob suspeita de vender entradas falsas para camarotes para o desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro.