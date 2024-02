Renato Augusto evita assunto sobre golpe de irmã de Léo Moura após prisão

O meia Renato Augusto não quer se envolver publicamente com a irmã de Léo Moura. Lívia Moura foi presa nesta semana por aplicar golpe ingressos falsos no carnaval carioca, e tem o jogador do Fluminense como uma das vítimas no passado.

O que aconteceu

Renato Augusto não vai se posicionar sobre o caso, fora do processo que já tramita na Justiça.

O jogador disse a pessoas próximas que o foco dele é outro, não a prisão de Lívia. Um dos reforços do Fluminense para 2024, ele foi titular no clássico de quarta-feira (14), contra o Vasco.