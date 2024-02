Artilheiros brilham, e Barça e Napoli empatam nas oitavas da Champions

Barcelona e Napoli voltam a se enfrentar no dia 12 de março. As equipes se enfrentam no Estádio Olímpico de Barcelona para decidir uma vaga nas quartas de final.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Como foi o jogo

O Barcelona foi muito superior no primeiro tempo e só não abriu o placar porque Meret brilhou. O goleiro do Napoli fez ao menos quatro grandes defesas, evitando que os anfitriões abrissem o placar. O Barça marcou no campo de ataque e forçaram os napolitanos a cometerem muitos erros, no entanto, pecaram nas finalizações. Lamine Yamal, Lewandowski e Gundogan pararam no goleiro dos donos da casa.

Lewandowski, do Barcelona, celebra gol sobre o Napoli em jogo da Champions League Imagem: REUTERS/Ciro De Luca

Com o jogo equilibrado, o zero saiu do placar, mas a igualdade permaneceu. O Napoli voltou melhor para o segundo tempo e começou a criar chances. Ainda melhor, o Barça abriu o placar com Lewandowski. No fim do jogo, os donos da casa cresceram e até tiveram a chance da virada, mas o empate permaneceu.

Lances importantes e gols