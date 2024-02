Palmeiras anuncia contratação de Rômulo até 2028

O Palmeiras anunciou hoje a contratação do meio-campista Rômulo, do Novorizontino até o fim de 2028.

O que aconteceu

Rômulo integrará o elenco após o Campeonato Paulista. Ele estará à disposição para as disputas da Copa da Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro.

O jogador se inspira em Raphael Veiga: "Na primeira rodada do Paulista, no jogo contra o Palmeiras, eu falei para ele que ele era uma referência para mim pela posição, que sempre estou acompanhando e pedi a camisa para ele. Ele me deu a camisa e deu também conselhos, conversou comigo com tranquilidade e respeito".