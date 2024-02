Marcos Braz e torcedor do Flamengo entram em acordo após briga em shopping

Leandro também ajuizou a desistência. O torcedor pretendia que Braz respondesse ao artigo 129 do Código Penal, que trata sobre "ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem".

A primeira audiência estava marcada para o dia 27 de fevereiro.

Imagens da câmara de segurança do shopping foram divulgadas na última semana. É possível ver como começou o episódio que terminou com a agressão do dirigente.

O vídeo contesta a versão apresentada por Marcos Braz em coletiva após o episódio. O MPRJ já havia mostrado que as falas do vídeo do Flamengo não condiziam com as imagens.

A defesa de Leandro enviou nota afirmando que os detalhes do acordo vão permanecer em sigilo.

Veja a nota da defesa na íntegra

"Em relação ao caso envolvendo o vice-presidente do Flamengo Marcos Braz, o empresário Carlos Andre e o entregador Leandro Campos, esclarecemos que as partes envolvidas, após um período de diálogo e mediação, chegaram a uma composição extrajudicial. Informamos à imprensa e ao público em geral que ambas as partes concordaram em dar encerramento ao caso.