De la Cruz volta, e Flamengo tem mudanças no Carioca; veja as escalações

De la Cruz volta ao time após ser desfalque na rodada passada e Tite escolhe Igor Jesus e Luiz Araújo para suprir as ausências. Erick Pulgar está fora com quadro de febre e mialgia. Gerson tem infecção renal e ficou internado. Allan está com dengue. Fabrício Bruno, poupado, começa no banco.

O Boavista tem duas baixas. O time não terá Ary e o atacante Gabriel Conceição, que levou o terceiro cartão amarelo.

A partida tem transmissão da Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Veja as escalações