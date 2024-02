Não é só Léo Ortiz: Fla ainda espera outros reforços, mas prazo já preocupa

O Campeonato Carioca tem inscrição até o dia 28 de fevereiro. O Flamengo corre contra o tempo para ter o máximo de reforços à disposição até lá.

Dirigentes e comissão fazem reuniões semanais sobre análises do elenco. Apesar do pedido por um ponta no começo da janela, o clube prioriza outros setores neste momento mesmo com a perda de Luiz Henrique para o Botafogo. O Fla entendeu que a falta de equilíbrio foi um dos fatores que pesaram na última temporada. Sem reposições para alguns setores, como o meio-campo, a equipe viu o nível cair em fases decisivas.

A gente precisa de elenco para a temporada, são muitos jogos. Confiamos muito no elenco, mas tudo que pudemos fazer para subir o nível, vamos fazer e o Leo seria nessa linha Bruno Spindel

O Flamengo sabe que o cenário atual não é o ideal. O clube queria ter entregue os reforços para Tite antes até do começo da temporada, mas as negociações foram muito mais complicadas do que o esperado.

Ainda há uma saída para ser concluída, a de Thiago Maia. O jogador segue sem ser relacionado e aguarda o desfecho com o Internacional. O principal dificultador nessa conversa é o Lille, que detém 50% dos direitos. O Fla tenta fazer o clube francês receber menos da quantia total.

O Flamengo mantém o discurso sobre respeitar o orçamento e entende que não pode buscar vários jogadores pensando nos prováveis desfalques. Isso porque no restante do ano esses atletas teriam menos minutos, causando insatisfação dentro do grupo. Marcos Braz frisou que o clube não é "seleção brasileira".