Abílio Diniz presidente da CBF? Em coluna no UOL, ele falou sobre o plano

Quando a peça foi aprovada, ele comemorou: "O primeiro passo foi dado. Conseguimos elaborar e aprovar um novo estatuto com o qual o São Paulo pode retomar o caminho do sucesso. (...) Os sócios, verdadeiros donos do clube, votaram sim por mudanças e avanços. Agora é preciso dar mais um passo fundamental: fazer com que o novo estatuto seja cumprido."

No período, a influência de Abílio na política são-paulina cresceu, assim como se elevou o tom das críticas. Agora, à gestão de Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. "A gestão atual do São Paulo subaproveita o potencial do clube. Recentemente, por minha conta, encomendei dois estudos sobre o SPFC com duas das maiores consultorias mundiais: da McKinsey, para o Departamento de Futebol, e da Price (PwC), para as contas internas do clube. Os relatórios foram elaborados e apresentados para que houvesse gestão mais eficiente, que permitisse renegociação correta da enorme dívida do clube e estruturação das finanças. Um dos estudos apontou que, se o Centro de Formação de Atletas de Cotia tivesse uma gestão profissional, poderia gerar entre 30 e 50 milhões de euros por ano, além de fortalecer tecnicamente o time profissional de futebol. Isso significaria dar autonomia e independência financeira ao SPFC", escreveu em 9 de fevereiro de 2017.

Neste momento, ele já estava rompido com o dirigente: "Muita gente diz que o Leco é meu desafeto. Grande engano. Escolho meus desafetos, e entre eles não estão campeões apenas da soberba", tinha escrito em 16 de outubro do ano anterior.

Leco foi reeleito presidente em abril de 2017, já próximo do fim da vida da coluna de Abílio no UOL. Em sua última coluna, ele escreveu isso: "Várias pessoas me perguntam se seria possível esquecer o passado e, com meus conhecimentos de gestão, colaborar com os dirigentes do clube em prol de um SPFC mais forte e glorioso. Na minha vida já fiz isso várias vezes: não lamentar o passado e acreditar no futuro. Sempre achei que os grandes homens são reconhecidos mais por suas reconciliações do que por suas lutas. É claro que, para o bem do SPFC, poderia me reconciliar com o Leco. Mas, para isso, ele também precisa querer, de forma sincera e verdadeira. O mais importante seria ele se abrir para o novo, ciente de que a grandeza na vida é a nossa disposição para aprender. Aprender sempre."