Clássico mostra 1ª mudança drástica de Carpini após um mês seguindo Dorival

Eu joguei com dois atacantes. Era a nossa ideia. Os dois muito próximos um do outro. Por vários momentos, conseguimos segurar com dois atacantes uma linha de quatro, para dar liberdade ao Luciano para flutuar e dar liberdade ao Welington e Moreira. Perdemos Moreira. Eu poderia começar com Nikão e Erick, parecidos com Rato. A estratégia funcionou. muito em cima do adversário. Claro que o resultado não era o que a gente queria, por detalhes, não porque a equipe não atuou bem. A ideia era ter quando a bola chegasse dos lados, em jogos anteriores, eu notei que a gente pisava na área com pouca gente. A pressão na saída ficaria melhor com dois caras que pressionam muito bem. O Juan fez um bom jogo na função de dois atacantes. O Luciano não foi extrema. A gente jogou com dois atacantes enfiados e liberdade para o Luciano.

