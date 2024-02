Hernanes sobre derrota do São Paulo: 'Não tem que focalizar na Edina'

"Pegando o momento dos dois times. São Paulo vem no momento de conquistas, de Supercopa. Como dizia o Paulo Autuori, tem o 'descanso do campeão'. Depois que você atinge certos objetivos, é normal dar aquela certa relaxada, dias, semanas de comemoração. Tudo tem um contexto fora do campo. Aí tem o Santos que vem de um ano passado com um resultado negativo, querendo se recuperar, então vem fazendo um Campeonato Paulista muito equilibrado, com um time redondo. Então quando a gente pega o confronto desses momentos que vivem essas duas equipes, a gana, a necessidade, conta muito para o jogo de futebol".

