Prass revela ligação de dirigente para consultá-lo sobre queda de técnico

"Se é certo ou errado? Acho que é errado perguntar para quem não tem condição de avaliar ou para quem tem uma opinião viciada - com algo que tire a credibilidade, por exemplo. Mas o jogador trabalhou com o treinador, conhece o grupo. Mas pode ser um tiro no pé, então o diretor tem que tomar cuidado", completou.

Fernando Prass ainda refletiu sobre as trocas de treinadores no Brasil. O ex-goleiro não vê nenhum tipo de lógica no grande número de demissões e contratações enquanto os campeonatos acontecem.

"Toda troca de treinador é muito complicada. Tem que ver, entender porque foi trocado. Às vezes tem que trocar - quando se vê que a coisa não vai andar -, mas aqui no Brasil é demais. O volume de trocas. A gente vê times trocando de treinador depois de quatro rodadas. Isso é surreal, é absurdo, é impensável. Não tem lógica", disse.

