Com um a mais, Santos sofre empate do Mirassol nos acréscimos

O Santos sofreu empate do Mirassol, hoje (11), nos acréscimos. Com um jogador a mais desde os 15 minutos do segundo tempo, o time levou o gol decisivo perto do fim, decretando o empate por 2 a 2, no estádio Maião, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O Santos saiu na frente, sofreu empate, mas fez o segundo e tinha vitória encaminhada até os 46 minutos do segundo tempo, quando Mário Sérgio empatou. O Mirassol jogou durante 30 minutos mais acréscimos com um jogador a menos, depois da expulsão de Rodrigo Ferreira.

O resultado mantém o Santos na liderança do grupo A com folga. Agora o Peixe tem 16 pontos. Já o Mirassol, com 10, é terceiro no grupo C.