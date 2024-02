Neymar faz Pedrinho chorar e elogia o "11" Guilherme no vestiário do Santos

Neymar causou comoção no vestiário do Santos após a vitória por 1 a 0 contra o Corinthians, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Paulistão. O ídolo se encontrou com o elenco após a partida.

O que aconteceu

Pedrinho se mostrou ansioso desde o início para ver o ídolo e chorou ao encontrá-lo. O atacante tirou fotos, pediu autógrafo em sua foto fixa da parede do vestiário e continuou emocionado com a presença de Neymar.

Guilherme foi contemplado com elogios de Neymar pelo bom início de temporada com a camisa 11. Neymar, segundo apurou o UOL, disse ao ponta: 'tá representando, (com a 11) hein?". Neymar utilizou o número em sua passagem pelo Peixe.