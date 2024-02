Neymar 'invade' coletiva e parabeniza Carille, que sonha com retorno ao Santos

O Santos venceu o Corinthians por 1 a 0 nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O clássico contou com a presença de Neymar nas arquibancadas do estádio. Após o jogo, o jogador foi cumprimentar Fábio Carille na entrevista coletiva.

O técnico, inclusive, falou sobre a aparição do ídolo alvinegro. O comandante brincou com o atraso do craque, que chegou ao Urbano Caldeira com 30 minutos do primeiro tempo.

"É um ídolo, entre tantos que o Santos tem. Eu acho até bom ele não ter vindo antes do jogo para não tirar o nosso foco. Mexe com todo mundo, a grandeza dele. Na Vila teremos que fazer a diferença sempre com atitudes positivas, temos que fazer voltar a ser o caldeirão que sempre foi", disse.