Sobrevivente do incêndio no Ninho hoje joga na várzea e trabalha em fábrica

Gabriel Castro, sobreviente do Ninho, nos tempos de Ponte Preta Imagem: Arquivo pessoal

Os convites para jogar ainda não são da forma que esperava, mas não param de surgir na região onde mora: "O pessoal chama bastante e não tem coisa melhor do que jogar futebol".

Longe dos treinos diários e dos jogos, a rotina do jovem consiste em chegar à fábrica às 6h e sair às 18h. À noite, quando não vai à academia, reencontra a bola nas "peladas" com os amigos.

Lembranças de um sobrevivente

Falar sobre aquela noite de fevereiro de 2019 ainda causa dor. Gabriel conta o que lembra do momento em que foi acordado até a ligação para o pai para contar que estava bem, e externa a angústia que sentiu. Ele recorda que, ao sair do alojamento, viu as chamas e companheiros chorando.

"João Vitor e Naydjel foram me acordar dizendo: 'O alojamento está pegando fogo'. Achei que fosse brincadeira, estava sonolento, mas eles insistiram. Levantei correndo. Assim que saí, me deparei com o alojamento em chamas e meio que travei. Vi uma boa parte dos amigos de equipe chorando porque não havia mais o que fazer. Tinham vários extintores jogados no chão, que foram inúteis contra o fogo que se formou", lembrou.