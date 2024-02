Flamengo marca no fim e é salvo pelo gongo após jogo ruim contra Botafogo

O Fla volta a campo em rodada atrasada no sábado, contra o Volta Redonda, no Maracanã, às 16h. Já o Botafogo só joga na quarta-feira com o mesmo adversário, às 19h.

Classificação e jogos Carioca

A torcida do Flamengo foi maioria na arquibancada e cobrou. O time saiu de campo vaiado no primeiro tempo e com protestos. O Maracanã, que segue com o gramado prejudicado, não estava lotado. Foram 46.798 pessoas presentes.

O jogo marcou a estreia de Luiz Henrique pelo Botafogo. O atacante, que foi alvo do Flamengo, foi a contratação mais cara do futebol brasileiro e chegou ao Brasil no último domingo. Damián Suárez, reforço do alvinegro, esteve no Maracanã. Ele chegou ao Rio e foi direto ao estádio ver o novo time.

Do outro lado, Matias Viña esteve nas cabines com dirigentes. O lateral uruguaio pode ser relacionado pela primeira vez no sábado, mas por enquanto viu o jogo com Marcos Braz e Bruno Spindel.

Pedro foi vaiado. Gabigol aplaudido. O camisa 9 deixou o campo na reta final do jogo para dar lugar ao companheiro, que acabou ovacionado.

Técnico da seleção brasileira, Dorival Jr também foi ao Maracanã. Ele assistiu ao jogo de uma das cabines do estádio.