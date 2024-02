Mãe de denunciante é dispensada; mulher de Daniel Alves será ouvida hoje

Hoje, os depoimentos mais esperados são os de familiares e amigos de Daniel Alves. A esposa do jogador, Joana Sanz, deve falar no começo do dia.

Segundo o UOL apurou, ela deve endossar a versão final apresentada pela defesa. A tese é de que o jogador estaria embriagado naquela noite.

Além dela, quatro amigos do brasileiro também serão ouvidos. A tendência é que eles também sustentem a versão de que Alves estava bêbado quando saiu de um jantar e foi para a discoteca.

O diretor da boate Sutton, dois seguranças e 12 policiais que atuaram no caso devem depor também na tarde desta terça-feira. Um amigo da denunciante completa o rol de testemunhas.

O UOL apurou que a Audiência de Barcelona estará reservada exclusivamente para o caso na tarde de terça-feira. Pela quantidade de testemunhas, os juízes e advogados preveem que o julgamento se estenda até a noite, algo pouco comum na Espanha.