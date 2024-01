Fabinho Soldado, ex-Flamengo, é o novo executivo de futebol do Corinthians.

Fabinho Soldado era gerente do Flamengo desde 2021. Ele chegou no Rubro-Negro em 2017 para integrar o departamento de scout.

Fabinho trabalhará junto com Rubão, diretor estatutário de futebol, para auxiliar o presidente Augusto Melo. A informação sobre Fabinho no Corinthians foi inicialmente publicada pela "Coluna do Fla".

Rodolfo Landim, presidente do Rubro-Negro, falou sobre a saída de Fabinho. "Fabinho trabalhou conosco por muitos anos no scout, chefiou a área, foi sendo promovido pelo ótimo trabalho no Flamengo, até ser o gerente de futebol. Recebeu proposta do mercado, é da vida, a gente fica dividido e triste. Triste por não contar com o trabalho, mas muito feliz pela ascensão profissional. Profissional exemplar e vai deixar enorme saudade".