PVC lista erros do presidente do Corinthians: '9 casos em apenas 22 dias'

Paulo Vinícius Coelho elencou no De Primeira erros que a diretoria do Corinthians cometeu no início do mandado do presidente Augusto Melo. PVC disse que o início é confuso e com casos em que não há explicações claras.

9 casos: "O grande problema é a soma das coisas em 22 dias. Corinthians tem o caso Gabigol. 2: 'vamos contratar Rodrigo Caetano'. 3: João Paulo Sampaio, que sabia que era muito difícil tirar do Palmeiras. 4º: com retorno de Rubens Gomes à direção de futebol, acusado de montar o time que foi rebaixado em 2007, evidência que está vago o cargo de diretor executivo. Caso 5: Lucas Veríssimo, você anuncia como primeiro contratado e depois diz que a culpa é da diretoria anterior. Caso 6: Garro, ainda não está liberado. Caso 7: Matheuzinho. Caso 8: anunciar que a nova patrocinadora vai pagar a multa de 20 milhões de reais no dia 7 e no dia 21 vir a público dizer que não, que é o Corinthians que vai arcar. E ainda tem o Caso Moscardo. São 9 casos em 22 dias".

Início confuso: "9 questões mal explicadas ou inexplicáveis em apenas 22 dias. Isso significa que Augusto Melo não pode fazer um bom mandato? Pode, mas o início é muito confuso".