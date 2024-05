Suspeito de matar ator Jeff Machado extorquiu ex-namorado, diz TV

O advogado do ex-companheiro de Bruno confirmou a versão no programa.

O promotor detalhou as ameaças. "Essa extorsão não foi praticada uma única vez. Foi de 2021 a 2023. E sempre com mensagens aterrorizantes, do ponto de vista psicológico e familiar. Ele ameaçava matar os pais da vítima."

Crime e prisão

Jefferson desapareceu no dia 27 de janeiro de 2023. A DDPA o declarou desaparecido no dia 9 de fevereiro.

Em contato com Splash, a Polícia Civil do RJ informou que encontrou o corpo do ator foi encontrado após quatro meses de buscas.

Ainda segundo relato dos policiais, o corpo de Jeff Machado foi encontrado dentro de um baú, concretado no chão de um imóvel, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro.