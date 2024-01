Danilo despista sobre permanência no Corinthians e analisa período no sub-20

Finalista da Copinha, o técnico Danilo tem futuro indefinido no Corinthians. Na coletiva de imprensa do torneio, o ex-jogador falou sobre o tema e fez uma análise do seu período à frente do sub-20.

Durante a sua fala, o ídolo do Timão destacou a quantidade de jogadores que subiram para o profissional sob seu comando, mas despistou sobre a sua permanência.

"Toda mudança acontece. A nova diretoria está chegando agora e a gente continua na Copinha desde que eles assumiram. O foco é esse de manter o trabalho, bem feito até aqui nesse momento. Estou há dois anos no sub-20, fui vice-paulista, vice-campeão brasileiro, e chegamos brigando até o final no ano passado. O tanto de jogadores que colocamos no profissional, bem dizer um time titular inteiro lá. Acho que essas coisas são importantes também, porque mostram o trabalho que a gente vem fazendo", afirmou.