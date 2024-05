Italo Ferreira bate John John Florence e é campeão no Taiti, palco das Olimpíadas

Na sequência, foi a vez de Gabriel Medina cair mais uma vez na água, agora para medir forças com o havaiano John John Florence. Depois de um longo período sem ondas, a disputa foi reiniciada do zero. Na primeira grande oportunidade que apareceu, John John conseguiu um excelente 9.77 e se isolou na liderança da chave. Medina se recuperou com um 8.33, mas viu seu rival elevar seu somatório para 18.00 e avançar à decisão.

Ítalo largou na final acertando um ótimo tubo e alcançando a ótima marca de 8.93. Logo depois, ele repetiu a dose e, agora, somou um 8.77, se distanciando na liderança da bateria. O brasileiro ainda obteve a nota de 7.33, que não entrou para o seu somatório de 17.70. John John Florence, por sua vez, finalizou com 17.16, tendo a parcial de 9.33 como melhor resultado. No fim, título para Ítalo Ferreira, seu primeiro desde abril de 2021.

Yago para nas quartas de final

Abrindo a participação brasileira nas oitavas de final, Yago Dora encarou o sul-africano Jordy Smith. Nos primeiros minutos da bateria, ele cravou um ótimo tubo e conseguiu a nota de 8.00. Após a resposta de 6.00 do adversário, o brasileiro atingiu um 6.50 e disparou na liderança do confronto. Com o surfista da África do Sul não concluindo outra boa oportunidade, Yago garantiu sua vaga nas quartas do evento com o somatório de 14.50.