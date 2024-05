O que é a anomalia magnética que cresce sobre o Brasil e quais os riscos?

O crescimento da AMAS (Anomalia Magnética do Atlântico Sul) sobre o Brasil voltou a ser tema corrente de discussão entre os cientistas do mundo todo, após a divulgação de um relatório internacional sobre o assunto. Mas, afinal, o que é essa anomalia no campo magnético da Terra e quais são os riscos para quem vive nessa região do planeta?

O que aconteceu

Estudo recente publicado pela ESA (Agência Espacial Europeia) informou que a anomalia está se aprofundando, se movendo para o Oeste e aumentou cerca de 5% desde 2019. Ela é uma das peculiaridades geofísicas mais intrigantes da Terra, resultante de heterogeneidades no núcleo externo do planeta.

Doutor em física, Marcel Nogueira de Oliveira é professor do Instituto de Física da UFF (Universidade Federal Fluminense) e participou de pesquisas no Observatório Nacional sobre os efeitos que as tempestades geomagnéticas produzem na região da AMAS.