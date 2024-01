Ex-Boca teria ameaçado matar parentes da ex morta se ela não se suicidasse

Benítez foi filmado em frente à casa dela no dia 30 de dezembro. Segundo Belén Aldana García, prima de Anabella, o jogador agrediu a ex naquele dia.

Ele tinha uma ordem de restrição de 300 metros contra a ex e a família. A medida foi obtida após uma série de acusações, que começaram em 2021.

Anabella e Oscar Benítez ficaram juntos por um ano e meio, entre 2018 e meados de 2019, quando ele atuava no México pelo Atlético San Luis. Segundo a família, ela precisou fugir para a Argentina, mas a violência do ex continuou.

Ameaças com faca, arma e prisão

No início de 2021, Benítez ameaçou matar o ex-sogro com uma arma e quebrou pertences da ex. Os pais de Anabella encontraram o jogador no quarto da filha. Em outra ocasião, destruiu arquivos no computador da família sem autorização.

Em fevereiro de 2022, o atacante descumpriu a restrição de 300 metros e ameaçou os ex-sogros e seu ex-cunhado. Ele teria dito: "Vocês me denunciaram, vou matá-los".