Atlético-MG atropela Cuiabá fora de casa e assume liderança provisória do Brasileirão

Galo domina o 1ºT

O Atlético-MG precisou de 12 minutos para abrir o placar na Arena Pantanal. Alisson foi derrubado dentro da área por Alan Empereur, e o árbitro marcou pênalti. Porém, após revisão do VAR, o lance foi anulado, já que o zagueiro do Cuiabá tocou na bola antes de atingir o adversário.

Mais tarde, porém, não teve jeito. Aos 28 minutos o- Atlético-MG cobrou falta rápido, Paulinho recebeu e cruzou na medida para Vargas cabecear no segundo pau, sem chances para Walter, abrindo o placar na Arena Cuiabá.

Antes do intervalo o Galo ainda balançou as redes novamente, porém, mais uma vez o VAR interveio para anular a jogada. Scarpa deu lindo passe para Alan Franco, que, dentro da área, cruzou rasteiro para o meio, encontrando Vargas, que finalizou dividindo com a defesa e marcou o gol. No entanto, após revisão, o árbitro anulou o lance por toque de mão do atacante chileno.

Vargas desperdiça grandes chances, mas Scarpa amplia

O domínio do Atlético-MG continuou no segundo tempo. Aos seis minutos os visitantes tiveram uma excelente oportunidade de ampliar com Vargas. Scarpa fez cruzamento na medida para o chileno, que cabeceou dentro da pequena área, desperdiçando um gol praticamente feito. Incrível.