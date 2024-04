Brasil encerra participação no Pan-Americano de judô com 15 medalhas

O Brasil conquistou mais sete medalhas neste sábado, que marcou o último dia de competição individual do Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô Rio 2024. Os brasileiros faturaram dois ouros, uma prata e quatro bronzes.

As medalhas de ouro ficaram com Beatriz Souza (+78kg) e Guilherme Schimidt (81kg), enquanto Rafael Silva, o Baby (+100kg), conquistou a prata. Luana Carvalho (70kg), Rafael Macedo (90kg), Leonardo Gonçalves (100kg) e Rafael Buzacarini (100kg) ficaram com o bronze.

Com isso, somando as medalhas conquistadas na sexta-feira, o Brasil liderou o quadro geral com 15 medalhas conquistadas. Foram seis ouros, três pratas e seis bronzes.