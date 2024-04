Próximo adversário do Santos na Série B, Guarani anuncia demissão do técnico Claudinei Oliveira

Neste sábado, por meio de nota oficial divulgada em suas redes sociais, o Guarani anunciou a demissão do treinador Claudinei Oliveira, antes do duelo contra o Santos, que ocorre no dia 6 de maio. O auxiliar técnico Lucas Zanella também se despediu do clube paulista.

O treinador não resistiu ao começo ruim na Série B do Campeonato Brasileiro, com duas derrotas. Na estreia, o Bugre perdeu para o Vila Nova, pelo placar de 2 a 0 e, na última sexta-feira, a equipe saiu derrotada pela Chapecoense, jogando em casa, por 1 a 0.

Em fevereiro, Claudinei foi contratado pelo Guarani e disputou apenas sete partidas à frente do time. No total, o Bugre conquistou apenas uma vitória, empatou três vezes e perdeu em três oportunidades, resultando em um aproveitamento de 28,5%.