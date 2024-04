Ronaldo encaminha venda do Cruzeiro para dono de rede de supermercados

A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro está próxima de ter um novo sócio majoritário. Ronaldo Fenômeno está em conversas avançadas para vender suas ações para Pedro Lourenço, dono do Supermercados BH e conselheiro do clube. A informação foi divulgada pelo jornal local No Ataque e confirmada pelo Estadão.

A reportagem apurou, ainda, que o negócio deve ser concretizado nos próximos dias e deve sair por ao menos R$ 500 milhões. Em dezembro de 2021, Ronaldo adquiriu 90% da SAF do Cruzeiro por R$ 400 milhões, quando a equipe estava na segunda divisão, assumindo também a dívida do clube, avaliada em R$ 1 bilhão. No início do ano passado, o Fenômeno já havia vendido 20% de suas ações do futebol cruzeirense a Pedro Lourenço, por aproximadamente R$ 88,9 milhões.

Ronaldo e Pedro têm relação antiga. O empresário esteve ao lado de Fenômeno durante a caravana do Cruzeiro em Conselheiro Lafaiete, no interior de Minas, comemorando o acesso do clube à Série A do Campeonato Brasileiro, em 2022. Os dois trocaram elogios e o ex-jogador agradeceu Lourenço pelo apoio nos bastidores do time quando precisou.