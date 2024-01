Bolivianos comandam, Santos vira sobre o Água Santa e avança na Copinha

Gols

1x0: Aos 4', Davi recebeu fora da área, avançou pela esquerda fazendo fila e cortou para o meio. Mesmo sem ângulo, ele bateu colocado e encobriu o goleiro do Peixe, marcando um golaço.

1x1: Aos 12', Souza foi lançado na esquerda, calibrou o pé e cruzou. Enzo Monteiro subiu sozinho na pequena área e desviou de cabeça para igualar.

2x1: Aos 34', o zagueiro do Água Santa furou ao tentar cortar um chutão, e Miguelito chegou antes para tocar por cima do goleiro e colocar o Santos novamente à frente.

3x1: Aos 43', Miguelito cobrou falta rasteira e o goleiro Lucas Arceli defendeu no cantinho, mas cedeu rebote. Um jogador do Água Santa quase fez contra, a bola ficou viva na pequena área e Thiago foi mais rápido para marcar o terceiro do Santos.

4x1: Nos primeiros toques do 2º tempo, o Água Santa errou na saída de bola. Miguelito abriu na esquerda com Felipe Laurindo, que cruzou e encontrou Gabriel Bontempo no segundo pau. O camisa 7 cabeceou com estilo, no contrapé do goleiro, e decretou a goleada.