Capitã da Espanha relata abusos de ex-técnico: 'Perguntava das compras'

Campeã do mundo em 2023 com a seleção espanhola feminina, Jenni Hermoso revelou, em entrevista à emissora espanhola "Cuatro", que o técnico Jorge Vilda tinha um comportamento abusivo com o grupo de atletas.

O que aconteceu

Conversas com hora marcada atrapalhavam o sono das atletas. A atacante revelou que, durante uma concentração, o treinador pedia que o grupo deixasse as portas abertas na hora de dormir, alegando que era o único momento em que poderia conversar com as jogadoras pessoalmente. Hermoso disse que essa rotina incomodava suas companheiras.

Comportamento controlador era refletido na desconfiança. Hermoso relatou que Jorge Vilda esperava pelas atletas após as compras e perguntava sobre as sacolas.