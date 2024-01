Transferência de Neymar ao PSG está sob investigação, diz jornal

Segundo a imprensa europeia, a investigação interceptou ligações telefônicas entre Hugues Renson, ex-vice presidente da Assembleia da França, o presidente francês, Emmanuel Macron e Jean-Martial Ribes, então diretor de comunicação do PSG.

Nas ligações, Renson teria costurado o acordo para aliviar impostos do clube na negociação com o Barcelona, que é, até hoje, a maior transferência da história do futebol.

Em troca, o parlamentar teria recebido ingressos para jogos no Parque dos Príncipes e outras regalias.

Renson teria interrogado ministros franceses e prestava contas a Ribes, em reuniões presenciais que, por diversas ocasiões, contavam com a presença do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

Em 2017, o PSG pagou 222 milhões de euros - R$812 mi à época - ao Barcelona por Neymar, que chegou com status de estrela para liderar o projeto de vencer a Liga dos Campeões.

De acordo com a reportagem, a investigação ainda está em fase inicial.