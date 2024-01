Mbappé da Shoppe comenta apelido na Copinha: 'Fisionomia parece'

Kelvyn, o 'Mbappé da Shoppe', e Kylian Mbappé Imagem: Montagem UOL

Kelvyn acrescentou que ganhou o apelido quando entrou no time e que a brincadeira pegou no vestiário. Ele, que está no Cruzeiro-AL desde o ano passado, veste a camisa 18 na Copinha e começou no banco, mas entrou no decorrer do jogo.

Sou fã do Mbappé, fisionomia parece, jeito de jogar também. Desde o começo do ano [2023], quando entrei, começaram a me chamar assim. É uma alegria imensa no elenco, só coisa linda. Kelvyn

MBAPPE DA SHOPEE? AQUI TEM!

A Copinha Sicredi tem sempre os melhores apelidos #CopinhaSicredi2024 pic.twitter.com/90HJAp859C -- Copinha (@Copinha) January 4, 2024

Apelidos viralizam

O Cruzeiro-AL não venceu a estreia, mas fez sucesso com apelidos de jogadores. O time, que está no Grupo 23 da Copinha, foi derrotado pelo Sport por 1 a 0.