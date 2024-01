Hernan: Milan abre conversas para contratar Vanderlan, lateral do Palmeiras

Vanderlan é excelente jogador e o Abel gosta muito, tanto que ele atropelou o Jorge no bom sentido quando ele subiu para o profissional. Ele se transformou no reserva imediato do Piquerez e quando o Piquerez quando vai à seleção o Palmeiras tem muita tranquilidade com o Vanderlan, que terminou a temporada como titular. Então, tem esse interesse do Milan, acontecem as conversas e isso responde a pergunta do porquê o Palmeiras foi atrás do Caio Paulista, que já fez até exames médicos.

'Muito dinheiro por um lateral', diz PVC sobre interesse do Fla em Viña

O Flamengo estuda pagar mais de R$ 50 milhões pelo lateral esquerdo Viña, ex-Palmeiras, que está na Roma. PVC analisou a difícil negociação com o clube italiano. "É muito dinheiro por um lateral", disse ele.

Hernan: Ferreirinha prefere jogar no São Paulo, mas há diferenças a resolver com o Grêmio

André Hernan atualizou as últimas informações sobre a negociação do São Paulo com o Grêmio por Ferreirinha. Com a entrada do Bahia no páreo pelo jogador, o Tricolor paulista ainda tem arestas financeiras a resolver com o Tricolor gaúcho.