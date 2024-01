Flamengo mantém contato com Viña apesar de 'jogo duro' da Roma

O Flamengo entende que os italianos esticam a negociação para aguardar possíveis ofertas mais vantajosas.

Os contatos entre as partes estão acontecendo em tentativa do Fla de seduzir o lateral. Marcos Braz e Tite conversam com o jogador desde o início das tratativas.

A aposta é na vontade do jogador e no quanto isso pode pesar nos bastidores da negociação. Vale lembrar que a venda depende também de um acerto com o Sassuolo, com quem o jogador tem contrato até junho de 2024.

Inicialmente, um avanço por Juninho Capixaba não se mostra como empecilho ao negócio por Viña. Capixaba está no Red Bull Bragantino atualmente.

O Flamengo está no mercado em busca de laterais. No caso da ala esquerda, o elenco perdeu Filipe Luís, que era um dos líderes e se aposentou dos gramados, e tem Ayrton Lucas como outra opção para o setor.

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.