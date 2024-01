Real Madrid x Mallorca: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Espanhol

O Real Madrid recebe o Mallorca às 15h15 (de Brasília) de hoje, no Santiago Bernabéu, pela 19ª rodada da La Liga.

A partida será transmitida ao vivo pelo streaming Star+. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Os Merengues estão na liderança do Espanhol. A equipe comandada por Carlo Ancelotti tem os mesmos 45 pontos do Girona, mas leva a melhor no critério de desempate (confronto direto). O Real, inclusive, não perde há dois meses, vindo de 17 jogos de invencibilidade.