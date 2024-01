Patrick de Paula vê Bruno Henrique, do Fla, como inspiração: 'Mesma lesão'

Bruno Henrique retornou aos gramados após dez meses, um pouco antes do previsto.

Classificação e jogos Carioca

O atacante voltou tendo boas atuações e rechaçou a desconfiança dos que achavam que ele não seria mais o mesmo.

O prazo de retorno de Patrick de Paula é de 12 meses, ou seja, um ano. Ele fez a cirurgia em março de 2023.