"Movimento Sócrates" pretende manter vivos os valores do ídolo brasileiro

No segundo semestre está previsto o lançamento de um documentário sobre a vida de Sócrates, produzido pela Globoplay e dirigido por Walter Salles. A ideia é que também no mesmo período, o Movimento Sócrates apresente algumas camisas em collab com uma marca esportiva.

"Queremos trazer um pouco do exemplo e valores que o Sócrates carregou durante toda sua vida e que ficaram como marca para todas as gerações: a liberdade e justiça social fora de campo e a arte dentro dele. Justamente por isso, entendemos que temos que falar com vários públicos em canais diferentes e com linguagens adequadas", afirmou Gustavo Vieira de Oliveira, filho do Dr. Sócrates.

"Começaremos pelas redes sociais, através de um conteúdo relevante e de qualidade, para mostrar quem foi o Sócrates dentro de campo, suas grandes jogadas e seu talento incomparável, mas, principalmente, quem foi Sócrates na sua forma de pensar e o legado de suas manifestações políticas e sociais." concluiu André Barros, fundador da On The Nose.