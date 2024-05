A dois dias do jogo, CBF altera horário de Corinthians x Fortaleza pelo Brasileirão

⚠️ ATENÇÃO, FIEL! ⚠️



Teve mudança de horário no jogo entre Corinthians e Fortaleza, no sábado, dia 04/05. A partida na Neo Química Arena será agora às 21h.



Aqueles que já compraram ingresso e não vão conseguir comparecer devido à alteração de horário, podem entrar em contato… pic.twitter.com/3kovaTTdIU -- Corinthians (@Corinthians) May 2, 2024

Vindo de vitória sobre o Fluminense, o Timão busca engatar mais um triunfo para embalar no Brasileirão e espantar, de vez, a má fase. A equipe está na 15ª posição do torneio, com quatro pontos. Já o Fortaleza, 11º colocado, empatou com o Red Bull Bragantino na rodada passada.