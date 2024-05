Léo Jardim, do Vasco, é o goleiro com mais defesas nos clubes da Série A

? 6 jogos sem sofrer gols (33%)



? 2 pênaltis defendidos (!)



? Nota Sofascore 7.31 pic.twitter.com/dH3GtrAfgv

As boas atuações do jogador ao longo da temporada atraíram os olhares de Dorival Júnior, que convocou Léo Jardim para defender a Seleção Brasileira, nos amistosos do mês de março.

Mesmo com a boa fase do goleiro, o Vasco passa por um momento complicado na temporada. Além do empate diante do Fortaleza, o time vem de três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e ocupa a 17ª posição, com apenas três pontos conquistados.